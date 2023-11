"Somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público”: Claudia Sheinbaum

“En Morena y en nuestro movimiento, que quede claro aquí en Nuevo León y en toda la República: manda el pueblo de México, no manda nadie más. El bastón de mando que me fue entregado por el mejor Presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento, representa conservar y ampliar el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”,

