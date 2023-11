Somos los mejores perfiles para la Coordinación Estatal de Morena: Raúl Morón e Itzé Camacho

Es de mencionar que este plan propuesto por el titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, va más allá de una sucesión presidencial y está direccionado a conseguir un número superior de morenistas en las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión para realizar modificaciones en la Constitución Política, intención que se ha visto frustrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, Itzé Camacho detalló que durante su administración se ha conducido con el lema "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", por lo que a través de sus acciones ha construido el camino que le permita ser el perfil idóneo, junto a Morón Orozco para la representación en dicho comité. Agregó que desde el día 9 de noviembre presentó de manera formal ante Cabildo, la licencia para separarse del cargo un tiempo, con la finalidad de mostrar su respaldo a Sheinbaum Pardo en la competencia de las elecciones presidenciales.