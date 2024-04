Somos aliados en beneficio de Morelia, asegura Alfonso Martínez

Acompañado de la candidata a la presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, así como de los candidatos a diputados federales y a los distritos locales, Martínez Alcázar recordó que su eslogan de campaña es “Alfonso X2”, porque van por otro período consecutivo, porque son dos los que trabajan, refiriéndose a su esposa Paola Delgadillo, porque, afirmó, trabajan el doble, quieren el doble a Morelia y tienen el doble de apoyo de las morelianas y morelianos.

Añadió que además ha contado y mantiene el apoyo de exalcaldes como Salvador López Orduña, Germán Ireta y Wilfrido Lázaro Medina.

Finalmente insistió que a diferencia de la campaña del partido oficialista, él tiene la experiencia de ser de Morelia y, por ende, conocer cada comunidad, tenencia y rincón de la capital del estado, por lo que al haber trabajado en estos último tres años en el ayuntamiento, les permite saber qué sigue y con qué van a continuar trabajando. “Los que no la conocen y no han trabajado por ella, no tienen nada que decir y solo van a continuar descalificando”, concluyó.

rmr