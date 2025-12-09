Solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero es para gestión política: IMPI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero y el nombre de Carlos Manzo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) está enfocada en la categoría 45, es decir, para gestión política, cabildeo o negociación política, afirmó el titular de dicha instancia, Santiago Nieto Castillo.
En entrevista con medios de comunicación, el director general del IMPI explicó que la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, solicitó el certificado de ambos nombres, mismos que pueden servir como base para una organización de corte político.
Nieto Castillo afirmó que sí es factible que el IMPI otorgue el certificado, pero actualmente se encuentran en etapa de oposición. Luego, habrá un período de vacaciones y será hasta la primera semana de enero cuando se pueda determinar si obtiene este distintivo o no.
Por último, el director del IMPI acotó que la alcaldesa está en todo su derecho de certificar el nombre de Carlos Manzo, pues quien tiene el derecho a utilizarlo es su sucesión, en este caso, la esposa o los hijos.
RPO