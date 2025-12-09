Solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero es para gestión política: IMPI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero y el nombre de Carlos Manzo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) está enfocada en la categoría 45, es decir, para gestión política, cabildeo o negociación política, afirmó el titular de dicha instancia, Santiago Nieto Castillo.

En entrevista con medios de comunicación, el director general del IMPI explicó que la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, solicitó el certificado de ambos nombres, mismos que pueden servir como base para una organización de corte político.