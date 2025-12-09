Política

Solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero es para gestión política: IMPI

El director del Instituto, Santiago Nieto, explicó que la solicitud es de la categoría 45 y será hasta enero cuando se de a conocer si será certificado o no
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La solicitud de certificación del Movimiento del Sombrero y el nombre de Carlos Manzo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) está enfocada en la categoría 45, es decir, para gestión política, cabildeo o negociación política, afirmó el titular de dicha instancia, Santiago Nieto Castillo.

En entrevista con medios de comunicación, el director general del IMPI explicó que la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, solicitó el certificado de ambos nombres, mismos que pueden servir como base para una organización de corte político.

"El Movimiento del Sombrero es algo que ya se utilizó previamente, fue incluso el nombre de un movimiento que llevó a las elecciones en el ámbito local, que tuvieron varios triunfos en la ciudad de Uruapan; es decir, ya hay acreditado un uso previo"
Nieto Castillo afirmó que sí es factible que el IMPI otorgue el certificado, pero actualmente se encuentran en etapa de oposición. Luego, habrá un período de vacaciones y será hasta la primera semana de enero cuando se pueda determinar si obtiene este distintivo o no.

"Estamos en período de oposición, veremos si alguien se opone al nombramiento o a la designación, pero hasta este momento, nosotros de hecho vamos ahorita a Uruapan, entre otras cosas, para hablar del aguacate como prioridad, pero también para las marcas que ha impulsado la presidenta municipal Grecia Quiroz".

Por último, el director del IMPI acotó que la alcaldesa está en todo su derecho de certificar el nombre de Carlos Manzo, pues quien tiene el derecho a utilizarlo es su sucesión, en este caso, la esposa o los hijos.

