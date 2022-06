Sindicalizados del Congreso no deben pagar por irregularidades de otros: Barragán

Como extrabajador de base y exsindicalizado del STASPE, el legislador lamentó que siempre sea la base trabajadora quien termine pagando las irregularidades de otros.

"Es evidente que el trato es diferenciado, todas y todos los diputados sabemos que las irregularidades no las comenten los sindicalizados, aquí existe un problema de fondo que se debe solucionar, no usarlos para tapar el verdadero desfalco", destacó.

Barragán lamentó que, las y los diputados integrantes de la Jucopo ahora quieran confrontarse con los sindicalizados, "no mentir, no robar y no traicionar son principios de Morena y los vamos a cumplir, las cosas las vamos hacer diferentes".

Finalmente, manifestó su respaldo al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, por la cacería que pretende implementar la Jucopo contra sus agremiados, y dijo estará apoyándoles si por esta medida se violaran sus derechos laborales.