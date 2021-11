Sin veracidad, tercer informe de finanzas del Congreso: Mónica Valdez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como irregulares, omisos y carentes de información con la que pueda determinarse la situación que guardan las finanzas del Congreso del Estado, así calificó la diputada presidenta del Comité de Administración y Control del Poder Legislativo, Mónica Estela Valdez Pulido, la parte del informe trimestral que recibió de la anterior Legislatura.

“Es información que carece de veracidad, que tiene muchas irregularidades. No hay una legitimidad en los informes que me entregaron, me entregaron información solo de septiembre, no está la información de julio y agosto”, advirtió la diputada presidenta del Comité de Administración

Explicó que la información que recibió del anterior Comité de Control y Administración es muy escueta, pues dejó fuera temas de basificaciones y personal, razón por la que solicitó un anteproyecto para saber qué presupuesto dejó la LXXIV Legislatura.