Sin transparencia, finanzas del Congreso: Juan Carlos Barragán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la falta de transparencia que ha prevalecido en el Congreso del estado luego de la transición entre Legislaturas, el diputado integrante del Comité de Control y Administración, Juan Carlos Barragán Vélez, advirtió que interpondrá un recursos administrativo, pues ya venció el tiempo para entregar el informe de las finanzas de la pasada Legislatura, y los integrantes del Comité de Administración y Control no lo han recibido, en consecuencia no han podido realizar observaciones.

El legislador por el Distrito 16 de Morelia explicó que el secretario de Administración y Finanzas del Congreso del estado tenía un plazo de 15 días para emitir observaciones sobre la documentación recibida de su antecesor -quien ahora es contralor del Poder Legislativo-, sin embargo como no se ha entregado el informe a los integrantes del Comité, no se ha podido hacer observación alguna.

Adelantó que este viernes al mediodía sostendrá una reúnen con los integrantes del Comité de Administración y Control, y se prevé que soliciten nuevamente la información requerida para poder tomar medidas de carácter administrativo y sustentar ajustes presupuestales que permitan elaborar un Presupuesto de Egresos de la mejor manera, dijo Barragán Vélez.

“Hasta que no tengamos la información, que solicitaremos nuevamente mañana porque no se nos ha entregado nada ni por parte de la presidenta del Comité (Diputada Mónica Estela Valdez, PRD), ni por parte del Secretario… Si no se nos entrega el informe vamos a solicitar que se proceda administrativamente. Estamos en derecho, ya se concluyeron los términos”, explicó.

Ante el riesgo de conflicto de interés, puesto que el contralor del Congreso del estado, Mario Alberto Villegas Alfaro, es quien al haber ocupado el puesto de secretario de Administración y Finanzas debió entregar ese informe, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que pueden acudir a otras instancias, como el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Nosotros podemos acudir a otras instancias, como el Tribunal de Justicia Administrativa. Son recursos públicos, tenemos que defenderlos, para eso estamos aquí, no para proteger gente”, agregó el diputado de la bancada guinda.

