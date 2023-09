Sin razón el juicio político contra exauditor: Julieta Gallardo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Julieta Gallardo Mora, el juicio político en contra del exauditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, no tiene razón de ser, ante la destitución a la que fue sometido el 25 de mayo en el Congreso de Michoacán.

Además, la perredista descalificó los señalamientos que se hacen en contra de Abellaneda en el dictamen presentado por la Comisión Jurisdiccional, asegurando que se trata de temas administrativos que se pudieron resolver de otra manera.

"Ya lo habían destituido, el juicio no tendría razón de ser en este momento, y ademán inhabilitarlo por temas que para mí no son de fondo, son administrativos que se pudieron haber resuelto de otra forma. Se le está haciendo juicio político por un encargo específico no por temas anteriores".

Insistió en que los cinco puntos de supuestas irregularidades que se señalan en la denuncia interpuesta por la Contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, son irrelevantes, adelantando una votación en contra del dictamen por parte del PRD.

"El auditor pudo haber hecho cosas irregulares, que lo juzguen, pero por esto que que lo están acusando ahorita, se me hace realmente irrelevantes, porque hay temas que realmente son más delicados que no se han tomado en cuenta. Mi voto va a ser en contra, como fracción del PRD".

Sobre los tiempos para dictaminar, citar a sesión y llevar a cabo el juicio político en menos de 24 horas, Gallardo Mora, acusó que, es otra muestra de que la LXXV Legislatura está tomando el asunto "a la ligera".

En este sentido, informó que a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se les citó a sesión a las 00:00 horas del jueves, para sesionar este viernes a las 17:00 horas, "como si fuéramos Cenicienta", acusó.

AC