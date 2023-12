Sin protección, defensores de derechos humanos y periodistas: Margarita López

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No soy la única que ha quedado desprotegida, parece un patrón a seguir por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que está en la tarea de ahorrar recursos, sin importarles que con ello pongan en riesgo a muchos luchadores sociales, inclusive periodistas, que están quedando a merced de los agresores. Ya no logro encontrar la diferencia. No sé quién es más criminal, si los que nos quieren asesinar, o quienes nos dejan a su merced”, afirmó la diputada local y buscadora de personas desaparecidas Margarita López.

Mediante un comunicado, la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México señaló: “Mi actividad como buscadora de cuerpos en diferentes partes del país, me permitió acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que reconoce la labor de defensa de derechos humanos de las personas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del país, ya que su trabajo es fundamental para la obtención de justicia, verdad y reparación en un contexto complejo de violencia y altos niveles de impunidad.”

Agregó que desde el mes de junio, por acuerdo del Mecanismo, le fue retirado el servicio de escoltas federales por el solo hecho de ser diputada y sin tomar en cuenta el riesgo que representa su actividad de búsqueda, ante lo cual interpuso un recurso de amparo que se encuentra en proceso de resolución y que, extrañamente, también ha tardado mucho en resolverse.