Sin incidentes, Araceli Saucedo ha recorrido regiones complejas del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a reconocer que hay regiones del estado que no cuentan con las condiciones de seguridad, Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, aseguró que hasta el momento no ha tenido alguna situación de riesgo que le impida continuar con sus recorridos por todo el estado.

“Yo, hasta el día de hoy en mis recorridos de estos 48 días que llevo de campaña, yo no he tenido ninguna situación que me impida a mi continuar con mi campaña. todo bien, he podido visitar los municipios, Tierra Caliente, Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, San Lucas, La Piedad y Maravatío. No he tenido ningún contratiempo para realizar la campaña”.

En entrevista, recordó que cada partido tiene registro de las candidaturas o de los aspirantes que optaron por bajar de la contienda por amenazas y por no haber las condiciones necesarias ni para ellos ni para los ciudadanos.

En ese sentido, recordó que los institutos políticos han insistido en el llamado al gobierno estatal, a la federación e, incluso, a los órganos electorales para velar y ser garantes del buen ejercicio del proceso electoral, sobre todo porque se sabe cuáles son las regiones con mayor conflicto.

“Hay regiones que no tienen las condiciones, lo saben bien, esa es la práctica diaria de los actos que son nota pública todos los días, ahí en estas regiones, particularmente la zona de Tierra Caliente, región Apatzingán. Además, Michoacán tiene frontera y la colindancia con estados hace que en estas franjas haya un espacio que permite la entrada de grupos delincuenciales”, agregó.

La alcaldesa con licencia de Salvador Escalante, añadió que las dirigencias de los tres partidos que la abanderan, PRD, PRI y PAN, les han hecho saber, tanto a ella como a los distintos candidatos, que ante cualquier amenaza o situación que los haga sentirse vulnerables, deben compartir y denunciar.

“Los tres dirigentes, ante cualquier situación que se dé, amenaza, o cualquier acto que sienta que rompe la integridad o seguridad tiene que compartir, denunciar y exponer. El partido ha sido solidario en, primero garantizar que no estemos expuestos de ninguna manera”, concluyó.

RYE