Sin disculpa de Octavio Ocampo no habrá alianza, advierte Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, exigió nuevamente una disculpa pública por parte de su homólogo en el Partido de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo Córdova, de lo contrario advirtió no habrá construcción de alianza entre el PRI y PRD

"Si no hay disculpa pública no habrá ninguna reunión con ese señor y no habrá ningún acuerdo político y no vamos a construir la coalición en función de su liderazgo que quede claro", dijo este martes Memo Valencia en encuentro con medios de comunicación.