Sin definir, alianza del PRI, PAN y PRD en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la presentación del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Los presidentes estatales del PRI, PAN y PRD coincidieron en expresar que todavía en Michoacán no se ha definido si los tres partidos políticos replicarán la alianza para participar en el proceso electoral, por las alcaldías o por el Senado, por ejemplo.

Al ser cuestionados sobre el tema, el presidente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, subrayó que la alianza solo es a nivel nacional entre los partidos políticos para participar en las elecciones de la presidencia de 2024, pero a nivel estatal no está definido nada por el momento y desconocen si se concretará.

“Quiero dejar las cosas muy claras, este Frente Amplio es nacional, en el tema local es harina de otro costal, las cosas como son. Este es un Frente Amplio Nacional, vamos juntos en las elecciones federales, en el tema local es harina de otro costal, no hay (alianza), hasta el momento no hay, no sabremos si habrá, pero hasta el momento no hay, quien diga que la hay, miente, porque las decisiones se toman en las dirigencias de partidos”, sostuvo.

A su vez, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), María del Refugio Cabrera Hermosillo, mencionó que en su partido a nivel estado no han tomado la determinación de si hacen una alianza con el PRI y PRD en Michoacán, lo que se definiría una vez que tenga reuniones con sus homólogos y se analice en el Consejo Estatal de Acción Nacional en agosto.

Aunque, aclaró que en caso de que el PRD en Michoacán quiera hacer alianza con el partido de Movimiento Ciudadano, no irían con ellos.

“Nosotros en Acción Nacional todavía no tomamos la determinación, no nos hemos acercado con los partidos para platicarlo, no hemos tenido un acercamiento, después de un tiempo, para definirlo, tenemos el consejo estatal donde vamos a analizar y a determinar a fines de agosto, con una plática previa con los dos partidos, para ver si quieren ellos participar, tenemos una diferencia un poco fuerte con el PRD, con el PRI no hay problema, pero tenemos que platicarlo antes”, enfatizó.

A su vez, el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, señaló que la propia ley electoral determina los tiempos para que los partidos políticos decidan si van en alianza con otra institución política, pero, dijo, en el sol azteca consideran que se necesita una coalición para ser contundentes en los resultados del proceso electoral de 2024.