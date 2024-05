Sin declinar y sin cierre de campaña, adelanta René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, René Valencia Reyes, aseguró que no declinará por algún otro candidato a la presidencia municipal.

En encuentro con medios, de cara al cierre de las campañas electorales y la jornada del próximo 2 de junio, Valencia Reyes señaló que no lo han buscado para tal fin, pero descartó que sea una posibilidad el declinar.

“Ni siquiera me lo han insinuado, ni siquiera me lo han preguntado, pero mi respuesta va a ser no, yo los invito al voto útil, tanto a los ciudadanos que están militando con Alfonso Martínez, con Torres Piña, con Gisela, con los demás candidatos a que hagan su voto útil”.

Por otro lado, dejó en claro que no tendrá cierre de campaña, al considerar que se trata de un despilfarro de recursos, los cuales, recordó, vienen de los impuestos de las y los ciudadanos.

“Cierre de campaña, la verdad es que no voy a hacer, no voy a hacer, es un despilfarro de dinero, es un dispendio de recursos que ustedes saben de dónde sale, de los impuestos que se roban, es la realidad, yo no voy a hacer cierre, yo voy a seguir caminando, visitando a los morelianos, a mi me van a ver en un crucero, me van a ver en cualquier otra cosa. Yo prefiero andar fumigando las calles, tapando los baches, las alcantarillas que traer la banda y llenar, eso no”.

Valencia Reyes agregó que, a unos días del cierre formal de las campañas, no le alcanzará el tiempo para recorrer toda la ciudad y reunirse con todos los sectores.

RYE