Sin atención ni contención la violencia homicida en Michoacán: Andrea Villanueva

"No podemos seguir negando que en Michoacán la violencia homicida no para y por eso debemos hacer un análisis a detalle de las causas de este problema para poderlas atender y detener su crecimiento, pues entre la población existe gran incertidumbre y preocupación, además de percibir que las autoridades responsables no están haciendo bien su labor"

aseguró Andrea Villanueva