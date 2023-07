Silvano está de relleno, asegura Juan Pablo Celis sobre aspirantes del Frente Amplio

Por otro lado, Celis Silva criticó a modo de burla la reciente encuesta que posiciona al presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar como uno de los políticos mejor evaluados, por encima del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del presidente de la República.

“Con la encuesta Witsi Witsi araña, está bien, nosotros nos estamos preparando de manera organizada para dar la sorpresa en Morelia, ya le hemos ganado a Alfonso y vamos a lograr algo que necesita ya Morelia (...) Hay que ver las demás encuestas, en lo personal a mi no me quita el sueño. Hay que ver si es encuesta de publicidad, he visto algunas otras y no es así como lo presume”.

Cabe recordar que al inicio de la presente semana, la casa encuestadora Wise Interactions ubicó a Martínez Alcázar con un 65.3 por ciento de percepción positiva entre los morelianos, mientras que Andrés Manuel López Obrador se posiciona con 49.4 y el gobernador con un 37.1.

AC