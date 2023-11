Si no hay reconciliación en la alianza, PAN puede ir solo al 2024: dirigencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la dirigencia del partido albiazul, el PAN en Michoacán tiene la mano tendida para una reconciliación de la alianza con el PRI y PRD, no obstante, si esto no ocurriera, el instituto político tiene la capacidad de ir sólo en el proceso electoral del 2024, destacó el secretario general, Javier Estrada Cárdenas.

En rueda de prensa, insistió en que será de forma interna como se resolverá la polémica en tornos a la votación de los siete diputados panistas a favor del auditor superior, Marco Antonio Bravo Pantoja, por ello, reiteró que las dirigencias del PRI y del PRD no deben ni deberán involucrarse.

"Cualquier irregularidad, si es que la hubo, les corresponderá a las instancias internas de nuestro partido, no estaremos sujetos a las agendad políticas de nuestros aliados. En Acción Nacional tenemos la mano tendida, si eso sirve de algo bien, y si no, nosotros estaremos preparándonos para caminar solos, si hay el espacio de diálogo y si no, lo lamentamos", dijo Estrada Cárdenas.

En este sentido, adelantó dos escenarios para el PAN: se podrían reducir los espacios a ganar en lo individual, pero se incrementaría la votación para el 2024.

Asimismo, Estrada Cárdenas mandó un mensaje directo al Partido Revolucionario Institucional, a cargo de Guillermo Valencia Reyes.

"Nosotros somos enemigos del PRI, nuestro adversario electoral sería Morena y son los que menos golpeteo llevan en este tema; tal pareciera que nosotros somos los adversarios de nuestros aliados y no es así: en otros momentos nos hemos sentido agraviado y le hemos dado vuelta a la página, y no nos van a imponer que hagamos escarnio como dirigencia de nuestros diputados", señaló.

En torno a los señalamientos sobre la supuesta intromisión de José Hinojosa Pérez en la votación de los siete diputados el pasado 18 de octubre en sesión nocturna, el secretario general del PAN mencionó que el partido no cuenta con elementos para acreditar una acción de este tipo por el líder panista y esposo de la diputada Liz Hernández Morales. "No vemos porqué tendría que entrometerse", defendió Estrada Cárdenas.

rmr