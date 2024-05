Si la sociedad civil sale a votar, no nos van a poder ganar: Memo Valencia

"Hacer realidad estas peticiones que nos han hecho en este recorrido, que son de viva voz de la gente y muchas son fácil de hacerlas, lo importante es no perderse en chismes, que no sea un gobierno de ocurrencias, que no sea un gobierno de ignorancia", destacó.

Estuvieron presentes, el presidente y la secretaria general del Comité Municipal, Primitivo López Gómez y Alondra Michel López Valencia; Juan Manuel García, coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Morelia, René Valencia; y Eduardo Mendoza, delegado político distrital.

rmr