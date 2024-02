Si fuerzas políticas no se involucran en Mesa de Gobernabilidad, el diálogo no será tan fructífero como se espera: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, señaló que si las fuerzas políticas no asisten o no se involucran en la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral, el diálogo no será tan fructífero como se espera.

“De entrada, cualquier instrumento, cualquier mecanismo, cualquier espacio en el cual se pueda entablar la posibilidad de un diálogo entre los actores políticos, las autoridades del Estado, de seguridad y nosotros, siempre es positivo y es bueno por sí mismo, como instrumento. Claro, si de pronto, sin entrar a juzgar, algunas fuerzas no se involucran o si no asisten por las razones válidas que ellos seguramente tendrán, ese diálogo, de alguna manera, no es tan fructífero como se quisiera”.

Lo anterior, luego de considerar que en la última reunión de la mesa se registraron ciertos avances con la presentación formal Víctor Serrato Lozano como Fiscal Especializado en Delitos Electorales, además de que también se habló de un bosquejo de protocolo para protección a candidaturas.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Hurtado Gómez añadió que, sin duda, el tema de la seguridad ha gravitado por lo que confió en que seguramente será un tema que comenzará a tomar rumbo en las próximas reuniones.

“Creo que las cosas poco a poquito van agarrando su rumbo y yo esperaría que en las siguientes reuniones, entre todos podamos atender esos temas que además no son sencillos y también no son temas que se puedan andar divulgando. Me parece que incluso es importante, en algún momento, mesas más cerradas en ese sentido, en esos temas en particular”.

En materia de seguridad, el presidente del IEM reconoció que sí ha habido señalamientos puntuales en algunas regiones, principalmente de fuerzas políticas a través de los medios de comunicación, en ese sentido, reiteró que en su momento, cuando se cuente con esa información de manera formal la mesa valoraría una estrategia específica.

“Nosotros estamos atentos y lo hemos dicho, cuando haya una solicitud formal con mucho gusto gestionamos, tocamos puertas y hacemos lo que tengamos que hacer, pero ahorita me parece que la preocupación que han expresado algunos partidos, más en los medios, es el tema de definición de sus candidaturas. Tampoco estamos exentos ya en las campañas vaya a ser otro tipo de situación la que se nos presente. Y el día de la jornada será otra situación la que tendremos que atender”.

Afirmó que es importante ir avanzando con la información para atender las situaciones que se vayan presentando.

RYE