“Ser buena persona no basta”: PRI fija postura para 2030

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que rumbo a la elección presidencial de 2030 su partido no volverá a postular candidaturas ciudadanas, al considerar que México no necesita “buenas personas”, sino perfiles con carácter, experiencia y capacidad probada para resolver los problemas del país.

Las declaraciones fueron hechas durante un encuentro con militantes, donde el líder priista realizó un balance autocrítico de los procesos electorales de 2018 y 2024, en los que el tricolor participó sin un candidato propio a la Presidencia de la República.

Durante su mensaje, Moreno cuestionó la narrativa que impulsó perfiles ciudadanos como respuesta al desgaste de los partidos políticos. “¿Quién les ha dicho que eso es lo que quiere la gente?”, expresó, al señalar que ese camino ya fue probado y llevó a derrotas contundentes.

El dirigente recordó que el PRI fue el único partido que en dos ocasiones compitió sin candidato presidencial propio, lo que, dijo, derivó en una fuerte caída electoral. “En 2018 nos dieron una chinga y en 2024 una súper madriza”, afirmó, al subrayar que insistir en ese modelo sería “hundir al país”.

Moreno Cárdenas insistió en que gobernar requiere carácter, determinación y experiencia, no improvisaciones ni “ocurrencias”, y dejó claro que el objetivo del partido será regresar al poder con un perfil capaz de ganarle a Morena.

Finalmente, sostuvo que el PRI apostará por cuadros profesionales surgidos de sus filas, al asegurar que el partido cuenta con liderazgos con trayectoria electoral y capacidad de gobierno.