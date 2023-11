Sentencia condenatoria y absolutoria dejan un amargo sabor de boca: Memo Valencia

Sobre esto último, Valencia Reyes refirió que, pese a los varios elementos de prueba expuestos por el Ministerio Público y resumidos en la audiencia nocturna y en línea, existe aún injusticia en su caso, pues particularmente el priísta es considerado víctima del delito de daño a las cosas y no de tentativa de homicidio.

Con base en lo anterior, insistió en una reforma urgente al Sistema de Justicia Penal.

"Así de jodidos estamos con este sistema de justicia, es necesaria una reforma en términos de justicia, no de administración, porque esto sucede todos los días con mucha gente que no están en un cargo público como el que yo tengo, y no nos damos cuenta de las injusticias que se comenten todos los días contra ellos", agregó.

rmr