Senadores de Morena se reúnen con CCEEM para impulsar Plan México en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los senadores de Morena, Raúl Morón Orozco y Sasil de León Villard, se reunieron con empresarios y empresarias del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM) para discutir el Plan México, la estrategia de desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que contempla 277 mil millones de dólares en inversiones para 2 mil proyectos.
La reunión enfatizó el rol del puerto de Lázaro Cárdenas como motor económico:
“Recibimos a los senadores Sasil de León y Raúl Morón Orozco, quienes nos compartieron los detalles de Plan México, la visión que se proyecta desde la federación para los próximos 50 años, así como las inquietudes del sector empresarial en torno al desarrollo económico de nuestra entidad”.
Sasil de León Villard, vicepresidenta del grupo parlamentario de Morena en el Senado, agradeció la recepción y resaltó el impacto del Plan México en Michoacán.
“Hablamos de este tema tan importante del que me compartieron, que son el desarrollo, el Plan México que llama la doctora, los 18 puntos de desarrollo, sobre todo aquí en Michoacán que estará Lázaro Cárdenas, el que se convertirá en el segundo puerto más importante de México. Sin lugar a dudas traerá desarrollo económico, mano de obra, mayores empleos y mucha economía para este Estado”, expresó.
El Plan México, presentado el 13 de enero de 2025, incluye 13 metas para reducir la pobreza y fomentar la industrialización, con Michoacán beneficiándose de polos de desarrollo para agroindustria y energías renovables, generando 20 mil empleos juveniles. El puerto de Lázaro Cárdenas, segundo en importancia nacional, impulsará la conectividad con autopistas como Siglo XXI, beneficiando a 1 millón de usuarios.
El CCEEM, que representa a cientos de empresas en Michoacán, ve en el Plan México una oportunidad para el sector agroalimentario y automotriz. La gira de Morón, con de León Villard, refuerza la unidad federal-estatal para un Michoacán próspero y seguro.
rmr