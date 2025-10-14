Senadores de Morena se reúnen con CCEEM para impulsar Plan México en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los senadores de Morena, Raúl Morón Orozco y Sasil de León Villard, se reunieron con empresarios y empresarias del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM) para discutir el Plan México, la estrategia de desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que contempla 277 mil millones de dólares en inversiones para 2 mil proyectos.

La reunión enfatizó el rol del puerto de Lázaro Cárdenas como motor económico:

“Recibimos a los senadores Sasil de León y Raúl Morón Orozco, quienes nos compartieron los detalles de Plan México, la visión que se proyecta desde la federación para los próximos 50 años, así como las inquietudes del sector empresarial en torno al desarrollo económico de nuestra entidad”.