Senador Raúl Morón reconoce avances de Bedolla en obra pública, pero señala que hay retos por atender

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, el senador Raúl Morón Orozco reconoció los logros de esta administración en obra pública; no obstante, señaló que aún hay muchos retos por atender.

En entrevista colectiva, previo a ingresar al Congreso del Estado, el senador compartió que, desde su perspectiva, el actual gobierno ha logrado atender distintos rubros en beneficio de la población, particularmente al impulsar obra pública en distintos municipios, algunos de ellos: Morelia, Uruapan y Pátzcuaro.

Sin embargo, reconoció que aún quedan pendientes importantes:

“Hay muchos retos en Michoacán, hay muchos problemas por resolver, en el tema de la inseguridad es uno de ellos, el tema del campo es otro, la salud, la educación, el tema social en general (…)”.

En este sentido, recalcó que el gobierno estatal está realizando esfuerzos, por lo que estarán atentos a lo que se exponga en el informe del mandatario.

Cuestionado sobre si respalda al gobierno de Ramírez Bedolla, el senador mencionó que se ha mantenido “distante y respetuoso”, pues consideró que la administración no requiere de su apoyo, sino del respaldo del pueblo de Michoacán.

RYE