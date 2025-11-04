Senado arde por asesinato de Manzo; Téllez insulta a Noroña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por el caos verbal y la confrontación ideológica, la senadora panista Lilly Téllez arremetió con fuerza desde la tribuna del Senado contra el legislador morenista Gerardo Fernández Noroña, llamándolo “idiota”, “imbécil” y “payaso”, en un encendido discurso donde exigió justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la discusión sobre el homicidio del edil ocurrido el pasado sábado, Téllez criticó duramente la actitud de Noroña en su reciente viaje a Medio Oriente, donde expresó su solidaridad con Palestina, y lo confrontó por no mostrar el mismo nivel de empatía hacia las víctimas de la violencia en México.