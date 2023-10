Selene Lucía Vázquez se destapa como aspirante de Morena por el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La experredista, Selene Lucía Vázquez Alatorre, quien ha fungido en distintas etapas políticas, tanto locales como federales, anunció su "legítima" aspiración para contender por el Senado de la República en 2024.

Este lunes en rueda de prensa, Vázquez Alatorre señaló que continúan siendo parte de la izquierda tradicional, que se encuentran en el grupo de apoyo de Marcelo Ebrard por la afinidad política que han tenido y, aunque no ofrecieron más detalles, aseguró que ahora mismo continúa litigando desde las entrañas del partido.

Dijo ya tener armados distintos comités a fin de que una vez que se abra la convocatoria cuenten con un equipo sólido para poder formar parte del viniente proceso electoral.

Asimismo, destacó que se encuentran en "desventaja de piso" por la notoria anticipación de frente a los otros aspirantes que ya tienen presencia en "carteleras importantes", pero dijo saberse confiada, ya que, César Cravioto Romero, quien actualmente es coordinador de la quinta circunscripción en Morena, le aseguró no va haber veto para nadie y que se van a analizar todos los perfiles, curriculums y trayectorias.

Asimismo, refirió que en Michoacán, específicamente con el representante del ejecutivo estatal, existe una negativa para lograr un encuentro. "Es imposible. No hay diálogo, no podemos reunirnos, y cuando uno los busca, tampoco te escuchan. Vamos a tratar de combatir esto porque creo que hay mucha pluralidad, pero no nos sentimos incluidos, no nos sentimos representados", aseguró, agregando que "desde arriba" se ha implementado la máxima de Salinas de Gortari: "Ni los veo, ni los oigo".

Por su parte, Gabriela Terrazas, quien aspira por el distrito 10 de Morelia, reafirmó su apoyo con Vázquez Alatorre y aseguró que lucharán por mantener la esencia con la que se creó la Cuarta Transformación, ya que se ha perdido en el camino. "En Obrador veíamos a un hombre con un sueño, pero creo que los cuadros que llegaron después se aprovecharon para sacar a sus gobiernos adelante, hay muchos grupos antagónicos y actualmente están dentro de Morena también. Lo conozco tanto (a Andrés Manuel López Obrador) que lo veo desolado 'este Morena que tú construiste, se ha destruido'", agregó.