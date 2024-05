Seguridad, agua y movilidad, principales ejes para recuperar Morelia: René Valencia

Valencia Reyes añadió que en materia de seguridad se ha registrado un incremento en diversos delitos como los asesinatos y el robo con violencia, además de que los delincuentes suelen estar armados y consideró que no hay una autoridad que ponga orden.

En ese sentido, resaltó la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad a las y los morelianos, mientras la delincuencia, dijo, sí está organizada.

"La delincuencia sí se organiza y el gobierno está descoordinado, mientras buscan justificaciones para no enfrentar la realidad de Morelia, ellos están buscando excusas, nosotros vamos a llegar a poner soluciones y a resolver la problemática de la inseguridad", dijo.

El candidato añadió que el conflicto que hay entre el municipio y el gobierno del estado para resolver el problema de la inseguridad en la capital del estado afecta a los ciudadanos, a quienes, dijo, no les interesa saber quién resuelve sino que lo que buscan es no seguir siendo víctimas de la delincuencia.

"Esos pleitos estériles entre el gobierno del estado y el gobierno municipal a ningún moreliano le beneficia, porque la gente no le importa quien lo resuelva, lo que le importa es que no lo asalten, que no lo secuestren, que no lo maten, eso es lo que quiere la ciudadanía, no saber quién lo está realizando", agregó.

René Valencia adelantó que en los próximos días visitará la zona de Villas del Pedregal y la salida a Quiroga y agregó que ya se preparan para el día de la jornada electoral con más de 2 mil personas que serán representantes del PRI para defender las urnas durante las votaciones.

Finalmente, reiteró que no tendrá un cierre de campaña como tal, tras considerar que ese tipo de eventos representan un “despilfarro de dinero” y que además no garantizan la cercanía con las y los ciudadanos.