Seguiré insistiendo hasta que se prohíba tauromaquia en Michoacán: Mayela Salas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se desechara la iniciativa para prohibir la tauromaquia en Michoacán, la diputada proponente Mayela Salas Sáenz advirtió que seguirá insistiendo en el tema hasta que la prohibición de las corridas de toros sea una realidad en el estado.

El pasado miércoles en la sesión ordinaria del Congreso local la propuesta fue enviada al archivo con el voto a favor de 11 diputados, ocho en contra y seis abstenciones. La propuesta de desechar la iniciativa vino del petista Baltazar Gaona García, quien encabeza la Comisión de Medio Ambiente.

Al respecto, Mayela Salas lamentó la falta de sensibilidad de la LXXV Legislatura, además de que señaló directamente a su compañero de bancada, de tener cuestiones personales para desechar la propuesta.

"Seguiré insistiendo hasta que se prohíba, como seguiremos insistiendo al derecho del hombre y la mujer sobre su cuerpo, en la cuestión de la interrupción del embarazo o cambio de sexo, que cada quien decida", advirtió la diputada.

En entrevista, desestimó los argumentos de Gaona, en torno a la afectación económica que traería prohibir la tauromaquia:

"No va a afectar, no nacimos ayer; no se está afectando a la charrería y no se se está afectando a los jaripeos, yo a lo que voy es al proceso para el pobre animal, que nos divertamos con cómo está sufriendo el animal".