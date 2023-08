Se une PRI a críticas de evento de gobierno "Plan Morelos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, el evento masivo de gobierno llamado "Plan Morelos" es una distracción encabezada por la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, señaló el dirigente de ese instituto político, Guillermo Valencia Reyes.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el líder priísta realizó una dura crítica a la intención del gobierno estatal a realizar este evento, anunciado formalmente para el próximo 20 de agosto en el estadio "Morelos" a las 10:00 horas.

A decir del priísta, la administración bedollista debe enfocarse más en la seguridad de los michoacanos, toda vez que dijo, "no es momento de distraernos".

"No es el momento de pensar en ese tipo de eventos que durante mucho tiempo fueron criticados por quienes hoy gobiernan. No son momentos donde el despilfarro de recursos públicos esté a la orden del día. No son momentos de distraernos (...) Veo con mucha preocupación los temas de seguridad que no cesan y no puede ser que hagámos política entre muertos y balaceras".

El PRI es el segundo partido que se posiciona en contra de esta agenda gubernamental, luego de que ayer en rueda de prensa, el PRD también lanzara una crítica en voz de su dirigente, Octavio Ocampo Córdova.