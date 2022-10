Se suman seis alcaldes michoacanos a Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presencia de diferentes autoridades municipales, el Movimiento Regeneración Nacional, confirmó la adhesión de seis alcaldes emanados de diversos partidos políticos.

Se trata de los presidentes de Purépero, Churumuco, Santa Ana Maya, Queréndaro y Pajacuarán. Con estás adhesiones, el partido guinda suma ya 46 municipios a sus filas.

En rueda de prensa, el dirigente estatal, Juan Pablo Celis Silva, adelantó que más personajes políticos locales seguirán sumándose, toda vez que hizo la invitación abierta "a todo aquel que desee participar a la transformación de este país".

Omar Vega, alcalde de Santa Ana Maya, y quién llegó a la administración con el Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que su decisión recae por su identificación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy aquí por convicción, no soy una persona improvisada, soy una persona que conoce los principios de Morena y me identifico con el presidente de México, me he sentido respaldado por el gobernador de Michoacán".

Por otro lado, Iván Guadalupe López Colín, munícipe de Chucándiro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a nombre de dos regidores del PRD, aseguró que los tres se sintieron poco valorados y por ello emigraron a Morena.

En torno a las declaraciones hechas por el dirigente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, el presidente de Morena reiteró que los nuevos políticos del partido guinda se unieron por propia decisión, sin amagos, amenazas o chantajes.

RYE