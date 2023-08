Se requiere unidad para resolver problemática de productores de limón: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para resolver la problemática que viven los productores de limón en el Valle de Apatzingán se requiere de la unidad de todos los sectores, desde actores políticos y legisladores, hasta medios de comunicación, así lo aseguró el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

El líder tricolor recordó que este problema de la extorsión a los productores del cítrico no es nuevo y es un asunto que todos conocen, en ese sentido, señaló que los afectados no se atreven a denunciar ya que están expuestos.

“No es un problema nuevo, persiste, ahí está, son de los temas que hay que debatir, que opinar, de los temas en los que se debe ocupar el gobierno, que es una triste realidad. Si a mi me amenazaron por ir al sepelio de Hipólito Mora, ustedes creen que no van a amenazar a otras personas por denunciar que los están extorsionando, que no los dejan cortar cuando han asesinado limoneros, cuando han quemado camionetas con limoneros, cuando han quemado empaques”.