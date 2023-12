Se registra Luz García como aspirante a la diputación de Pátzcuaro

"Desde mis inicios en el PES Michoacán he estado muy cerca de esta región del estado. Fue ahí donde obtuvimos la mejor respuesta para la conformación de nuestro partido hace varios años y no he dejado de trabajar en ese territorio, estamos hablando de casi dos décadas, por lo que me siento muy contenta de buscar representarlos ahora desde el Congreso de Michoacán"

comentó la coordinadora parlamentaria del PES, diputada Luz García