Se reúnen magistradas presidentas de los Tribunales Administrativos de Michoacán y Nuevo León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las relaciones institucionales que sostiene el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) con otros organismos públicos, su magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, sostuvo una reunión con su homóloga, Ethel María Maldonado Guerra, titular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León (TJANL).

En las instalaciones del tribunal neoleonés, ubicadas en la ciudad de Monterrey, ambas magistradas compartieron experiencias sobre las acciones que cada institución implementa en favor de la impartición de justicia administrativa en sus respectivas entidades.

La magistrada Puebla destacó la reciente inauguración del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del TAAM, el primero en el país en materia administrativa conforme con la legislación vigente, cuyo objetivo es garantizar un mayor acceso a esta rama de la justicia en Michoacán.