Se reúnen Jucopo y funcionarios en busca de desincorporación del excereso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves acudieron al Congreso de Michoacán funcionarios estatales para reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a fin de aclarar las dudas que puedan tener sobre la desincorporación del predio donde se encontraba el Centro de Readaptación Social (Cereso) "Francisco J. Múgica" para entregarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al encabezar esta reunión el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña informó en que no hay riesgo de que no se pueda llevar a cabo el proyecto, ya que hay personal del IMSS que ya labora en el estado, por lo que se les otorgará el antiguo hospital civil mientras se construye el complejo administrativo.

"Hay una presión del IMSS porque ellos ya quieren tener certeza para la construcción y elaboración del proyecto, así como de todos los trámites administrativos, nos sentimos un poco presionados de que se pueda resolver a la brevedad", dijo.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Óscar Escobar Ledesma, advirtió que aún no hay nada decidido al considerar que hay desconfianza de que la Federación no cumpla su compromiso, ya que van casi 4 años que comprometió descentralizar el gobierno y aún no se ha concretado en ningún estado.

"Aún no tienen claro en qué porcentaje les van a recibir el predio, se dice que en un 60 por ciento o hasta el 40 por ciento, por eso nosotros proponemos que mejor se busque otro con un valor de 100 millones y se ahorran la otra parte".

De acuerdo a los legisladores que participan en las comisiones de Hacienda, Gobernación y Desarrollo Urbano, el problema estaba en la claridad del avalúo, pero el último que presentó el Ejecutivo estatal está por cerca de 370 millones de pesos.

A esta reunión privada también asistieron el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien se negó a brindar entrevista a los medios de comunicación, así como la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

RYE