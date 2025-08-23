Se reúne Alfonso Martínez con empresarios de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el Nuevo Grupo Empresarial de Uruapan, que preside Antonio Villaseñor Zurita, con quienes intercambió experiencias de éxito.

Durante más de dos horas, el alcalde expuso las ventajas competitivas con las que cuenta Morelia para la inversión. Además de su ubicación geográfica y mano de obra de calidad, el municipio -destacó- cuenta con gas natural, agua y energía eléctrica. De igual forma, escuchó las inquietudes que le formuló el Grupo Empresarial y dio respuesta a preguntas concretas.

Durante su estancia en la Perla del Cupatitzio, el edil presentó ante los medios de comunicación los atractivos turísticos de la ciudad invitando a la población a que visite la capital del estado. El turismo -remarcó- representa más del 25% de los ingresos de la ciudad y debemos apostarle a ello.