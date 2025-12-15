Diputadas pierden el control en el Congreso de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La discusión sobre el futuro del órgano de transparencia en la Ciudad de México se tornó caótica, física y simbólicamente. Lo que debía ser una sesión ordinaria terminó con diputadas jalándose el cabello, gritos en la tribuna y una sesión suspendida por falta de acuerdos.

Durante la discusión de la reforma que propone desaparecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (INFO CDMX), diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna del Congreso capitalino, impidiendo que se avanzara con el dictamen que busca reemplazarlo por una nueva institución.

“No nos vamos a mover”, sentenció la legisladora panista Daniela Álvarez mientras sus compañeros se apoderaban de los controles de audio, impidiendo la operación normal de la Mesa Directiva. En respuesta, legisladores de Morena subieron al estrado, exigiendo liberar la tribuna.