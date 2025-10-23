Se está abusando del lema "Es tiempo de mujeres", critica Ana Lilia Guillén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ana Lilia Guillén Quiroz, exdiputada federal y figura de la izquierda michoacana, criticó el uso del lema “Es tiempo de mujeres” por parte de Morena, señalando que se explota sin garantizar paridad real.
En entrevista, Guillén lamentó que mujeres con trayectoria sean relegadas en favor de perfiles impulsados por intereses políticos. Afirmó que el cambio principal debe venir de los hombres en los partidos políticos, pues las mujeres políticas han venido de la lucha de décadas.
“Es más tema de los hombres, aunque se hable de paridad, de equidad, no es cierto todavía como nosotros quisiéramos, porque llega un momento en el que las mujeres pareciera que dejamos de ser necesarias. O sea, necesitas llenar ciertos requisitos y cuando tú no llenas estos, te van dejando, te vas quedando. Entonces, eso a mí no me parece justo porque las mujeres no dejamos de ser inteligentes, trabajadoras, honestas, sensibles, conocedoras, solo porque el tiempo esté de nuestro lado”, expresó Guillén.
La exdiputada señaló la falta de inclusión y la sobreexplotación del lema “Es tiempo de mujeres”, pues, a pesar de dicho mantra, no se garantiza la paridad, y el abuso del lema refleja dinámicas de exclusión hacia mujeres preparadas y con trayectoria, dijo.
Guillén, pionera en movimientos sociales, defendió su vigencia en la política michoacana, afirmando que representa los valores con los que nació Morena y la Cuarta Transformación:
“Yo no me he ido, entonces no puedo regresar a un lugar donde no me he ido. Estoy en el foco y voy a seguir estando porque, les guste o no les guste, soy una genuina representante de Morena, que no mienta, que no robe y que no traiciona”, subrayó, evocando los principios fundacionales del partido.
