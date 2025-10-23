Se está abusando del lema "Es tiempo de mujeres", critica Ana Lilia Guillén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ana Lilia Guillén Quiroz, exdiputada federal y figura de la izquierda michoacana, criticó el uso del lema “Es tiempo de mujeres” por parte de Morena, señalando que se explota sin garantizar paridad real.

En entrevista, Guillén lamentó que mujeres con trayectoria sean relegadas en favor de perfiles impulsados por intereses políticos. Afirmó que el cambio principal debe venir de los hombres en los partidos políticos, pues las mujeres políticas han venido de la lucha de décadas.

“Es más tema de los hombres, aunque se hable de paridad, de equidad, no es cierto todavía como nosotros quisiéramos, porque llega un momento en el que las mujeres pareciera que dejamos de ser necesarias. O sea, necesitas llenar ciertos requisitos y cuando tú no llenas estos, te van dejando, te vas quedando. Entonces, eso a mí no me parece justo porque las mujeres no dejamos de ser inteligentes, trabajadoras, honestas, sensibles, conocedoras, solo porque el tiempo esté de nuestro lado”, expresó Guillén.