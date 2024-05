Señala René Valencia negativa del IEM para realizar debate de candidatos a la alcaldía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- René Valencia Reyes, candidato a la alcaldía de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se ha negado a realizar un debate entre la y los candidatos a la alcaldía de Morelia, al no dar respuesta a su solicitud enviada desde el pasado 2 de mayo.

“Le pedimos el debate, los morelianos están ansiosos de conocer a sus candidatos, de conocer sus ideas y saber cómo se desarrolla (...) Silencio total, que no han alcanzado, que no ha habido tiempo y esas justificaciones en temporada electoral no van”, fue lo que señaló el candidato, luego de mostrar su solicitud por escrito ante medios de comunicación.

Valencia Reyes consideró que la la falta de respuesta de la autoridad electoral se debe a supuestos favoritismos hacia algunos candidatos.

El candidato agregó que los debates sirven a todas y todos los morelianos para conocer realmente los perfiles y propuestas de quienes buscan gobernar la ciudad.