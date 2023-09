Señala Memo Valencia revictimización en su contra por audiencia diferida

En entrevista con MiMorelia.com informó que, en la audiencia de juicio oral de este jueves se estaría desahogando su testimonio en torno al ataque que sufrió su equipo de campaña cuando él era candidato a la presidencia de Morelia, incluso detalló, las personas heridas en el hecho no estarían presentes por miedo a declarar.

Memo Valencia reconoció la necesidad de un cambio urgente en las leyes para garantizar la realización de las audiencias en las fechas programadas y que los defensores, los vinculados en la carpeta de investigación que le atañe y en todos las demás de otros juicios, se ajusten a la obligación de cumplir con los encuentros.

En este sentido reconoció vulnerabilidad hacia las víctimas de cualquier delito:

"Moví cielo, mar y tierra para poder estar y me salen con esto, son chingaderas, si esto me hacen a mí, qué no le harán a otra gente, eso es lo que más me duele, qué les harán a otras personas que no tengan la posibilidad de ser presidente de un partido. Cuánta gente no gasta por trasladarse de otras ciudades, que ahorra para poder estar y que sobre todo se atreve estar".

Por último, detalló, los delitos señalados contra los dos vinculados es tentativa de homicidio contra su equipo de trabajo, y daño a las cosas por la camioneta baleada de Valencia, cuestión que señaló, no es suficiente al asegurar que, se trató de un intento de asesinato hacia su personal.

La audiencia se reprogramó para el próximo 21 de septiembre a las 13:30 horas.

AC