Señala Adriana Hernández irregularidades en juicio político contra Abellaneda

"Más allá de que haya una persona culpable o no, aquí estamos hablando de la ilegalidad con la que actuamos quienes hacemos las leyes; de entrada, no debió proceder la denuncia porque se presentó como Contralora del estado y la ley es clara en que cualquier ciudadano en esa calidad, podemos presentar denuncias de juicio político, pero no en calidad de funcionarios".