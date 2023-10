Sandra Cuevas cancela celebraciones por Día de Muertos en la Alcaldía Cuauhtémoc

Asimismo, hizo mención a enviar ayuda directo desde la alcaldía Cuauhtémoc que estaría previsto en llegar el día sábado haciéndolos portar una playera que no lleve ningún logo y color de ningún partido político, solo se podrá leer #MéxicoLindoYQuerido y #TodosSomosGuerrero.

"Quiero ser muy respetuosa, este tema no es para andar presumiendo nuestro nombre, nuestro partido político, debemos ayudar de corazón es por esa razón que al equipo de Cuauhtémoc lo van a identificar con la siguiente lectura #MéxicoLindoYQuerido y #TodosSomosGuerrero, no lleva nombre de lugar, no lleva mi nombre y no lleva ningún distintivo de algún partido político".

Finalmente, hizo alusión a lo que están haciendo otros políticos, diciendo que ella no donaría solo tres días de sueldo, si no tres meses de sueldo, de los cuales se abstendrá de comprar ropa pero servirá para ayudar a los damnificados de Acapulco.

"Voy a donar tres meses de mi sueldo, voy a dejar de comprarme ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa, para mandar con todo mi cariño cobijitas para los niños, sillas de ruedas para los adultos mayores y voy a enviar algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal". declaró.