Sandra Arreola destaca cohesión y unidad en la bancada del PVEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, se dijo satisfecha por la intensa actividad legislativa de los últimos meses, periodo en el que se han aprobado diversas iniciativas impulsadas por su bancada.

En entrevista, Arreola Ruiz subrayó que el trabajo conjunto, la disciplina y la unidad han sido clave para materializar propuestas en beneficio de los michoacanos, destacando que su grupo parlamentario se mantiene como un actor propositivo y de vanguardia en el debate legislativo.

La diputada señaló que, en la sesión pasada, tres de sus propias iniciativas lograron ser aprobadas, lo cual, sumado a las propuestas de sus compañeros Xóchitl Ruiz, David Martínez, Abraham Espinoza, Alfredo Anaya y Juan Antonio Magaña, demuestra un esfuerzo coordinado y efectivo. Este ritmo de trabajo, según la coordinadora, se mantiene constante gracias a la disciplina del equipo, que cumple con la asistencia y la preparación necesaria para cada sesión.