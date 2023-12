Samuel deja un espacio muy grande para el próximo presidenciable: MC Morelia

En ese sentido, y pese a que Movimiento Ciudadano se quedó sin precandidato a la Presidencia de México, la dirigente en Morelia mencionó "orgullo" como el sabor de boca que le deja la decisión de Samuel García.

"Yo me siento sumamente orgullosa de la postura de Samuel porque otra vez muestra congruencia, muestra que vamos a defender lo que algún día creímos, en este caso es Nuevo León en donde no sólo se garantiza la gobernabilidad, sino la palabra de él de no dejar abajo lo que desde un principio dijo que se iba a respetar", dijo.

rmr