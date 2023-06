Salir a votar en el 2024 y no esperar a un mesías en el gobierno, invita Lariza Pérez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al describir al Partido Acción Nacional (PAN) como "la verdadera rmroposición en el país", la diputada local, Lariza Pérez Campos, invitó a la ciudadanía a asumir su responsabilidad y votar en el 2024.

Lo anterior, al recordar que un cambio de régimen no depende exclusivamente de los partidos políticos.

"Acerquémonos a los partidos políticos que sí son oposición, pero también la responsabilidad es en la sociedad, no esperemos que ahorita el cambio venga de un partido político exclusivamente; la sociedad ahorita es la que debe de decir 'basta'. No podemos esperar a que venga un mesías y él sea quien solucione, no es cierto, eso no existe, es la sociedad la que debemos decir 'hasta aquí'. No debemos dejar de ir a votar, ser apáticos, tenemos derecho a decidir y definir qué queremos en nuestro país", dijo.