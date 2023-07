Sí está preparado México para que lo gobierne una mujer: Itzé Camacho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México sí está preparado para que gobierne una mujer, expuso Itzé Camacho Zapién, alcaldesa con licencia de Lázaro Cárdenas, con referencia a las aspiraciones políticas de Claudia Sheinbaum.

Durante una rueda de prensa en la que representantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos hicieron acto de presencia y una obvia manifestación de su simpatía por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la presidente municipal con licencia destacó que “más allá de gobernar se requiere administrar bien, “que los recursos alcancen para todos, tener cercanía con la gente para no perderte el sabor de trabajar con los ciudadanos, y si en este municipio ganó una mujer y yo no tengo la experiencia, no me queda duda que Claudia será una excelente coordinadora y presidente de la República”.