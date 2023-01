"Ruta Transformadora" llegará a todos los municipios de Michoacán: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con actividades en Cuanajo el pasado 13 de enero, la diputada Celeste Ascencio Ortega inició una serie de trabajos en la "Ruta Transformadora" que tiene como meta llegar a los 113 municipios de Michoacán durante el 2023.

En entrevista para MIMORELIA.COM la legisladora destacó que, la intención de esta "Ruta Transformadora", de la mano con sectores y organizaciones, es realizar recorridos y reuniones para conocer las problemáticas de cada región para realizar las gestiones necesarias.

La morenista resaltó la necesidad de convivir con las comunidades y localidades de cada municipio y no sólo acudir a las cabeceras municipales:

"La meta son los 113 durante todo el año y visitar más de una ocasión un municipio no necesariamente en las cabeceras municipales (...) Yo he cuestionado y rechazado que se acuda sólo a las cabeceras, no se vale que todo se concentre en la capital. Hemos trabajado de manera muy práctica convocando a los jefes de tenencias y se sienten tomados en cuenta y pueden expresar de viva voz cuáles son las problemáticas en sus comunidades, eso es algo muy positivo porque se les está atendiendo y dando respuesta".