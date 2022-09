Rinde Adriana Hernández cuentas al concluir el Primer Año de la 75 Legislatura

Dijo que, al frente de la Mesa Directiva se guio por la máxima de Jesús Reyes Heroles, quien sostuvo que la fuerza de la política radica en la persuasión y no en la imposición, en convencer y no en vencer, en demandarse el deber de la convivencia antes de demandárselo a quienes no piensan como nosotros.

Finalmente, agradeció a sus compañeros de la Mesa Directiva, Eréndira Isauro Hernández, Julieta Hortencia Gallardo, Laura Ivonne Pantoja Abascal y Baltazar Gaona García, por el trabajo e institucionalidad realizados en el Primer Año Legislativo.

De igual forma, al personal del Congreso del Estado porque “son los que hacen que todo aquí funcione”; a su hija Dany, por quien trabaja “todos los días con el corazón y dando mi vida en ello”; y a sus compañeros legisladores, por “lo hecho y por lo que viene”.

rmr