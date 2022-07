Riesgoso, el desarme en Tierra Caliente: Memo Valencia

Valencia Reyes dijo que hubo quien les otorgó las armas e hizo sentir con derechos, por lo que ahora será complicado que los grupos de civiles armados las entreguen sin resistencia, al recordar la manera en que han sido recibidas las fuerzas armadas en los municipios de la Tierra Caliente.

"Estamos acompañando las iniciativas del gobierno, porque no podemos apostarle a que le vaya mal o ser obstáculo, la seguridad nos preocupa y ocupa, el Partido Revolucionario Institucional está aportando lo que está a su alcance para que le vaya bien, me preocupa el que vayan a recibir a los que vayan a desarmar con algo más que abrazos, porque no es fácil", agregó.

Señaló que además de la Tierra Caliente, los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora también son focos rojos, al presentar un alto índice delictivo, por lo que se tendrán que reforzar los trabajos preventivos.

Además, mostró preocupación sobre la iniciativa de ley que esta próxima a discutirse en el pleno legislativo, en la que permite que las rondas comunitarias puedan portar armas, ya que con ello, algunos grupos se quieran pasar por indígenas para poder portar armamento.

RYE