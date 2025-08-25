"Riesgo de alcaldes ante inseguridad en Michoacán sigue latente", alerta Ernesto Núñez

“Ella está bien, afortunadamente. Nosotros lo que hablamos con ella es que contaba con el respaldo. Si quería seguir o si quería pedir una licencia, dijo que de momento continuaría. Entiendo que sigue trabajando a distancia con su equipo, pero es la última información que tuve”

afirmó, destacando la atención brindada por el gobierno del estado y la Guardia Nacional para su seguridad