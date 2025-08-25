"Riesgo de alcaldes ante inseguridad en Michoacán sigue latente", alerta Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ser alcalde en Michoacán sigue siendo una labor de alto riesgo, advirtió Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esto al ser cuestionado sobre la situación de la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, quien, tras el ataque a su casa, afirmó, cuenta con el respaldo del gobierno estatal y federal para continuar su labor.
Núñez Aguilar reveló que habló con Caballero tras el incidente, en el que un grupo armado disparó y quemó su vivienda:
El diputado mencionó que la violencia contra alcaldes es un problema persistente en Michoacán, donde seis presidentes municipales han sido asesinados desde 2022, cifras que revelan el riesgo que lleva consigo ser funcionario municipal.
RPO