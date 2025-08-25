Política

"Riesgo de alcaldes ante inseguridad en Michoacán sigue latente", alerta Ernesto Núñez

Ernesto Núñez Aguilar llamó a generar reformas para investigar a candidatos y destacó el respaldo a Diana Caballero tras el ataque a su casa
"Riesgo de alcaldes ante inseguridad en Michoacán sigue latente", alerta Ernesto Núñez
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ser alcalde en Michoacán sigue siendo una labor de alto riesgo, advirtió Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esto al ser cuestionado sobre la situación de la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, quien, tras el ataque a su casa, afirmó, cuenta con el respaldo del gobierno estatal y federal para continuar su labor.

Núñez Aguilar reveló que habló con Caballero tras el incidente, en el que un grupo armado disparó y quemó su vivienda:

“Ella está bien, afortunadamente. Nosotros lo que hablamos con ella es que contaba con el respaldo. Si quería seguir o si quería pedir una licencia, dijo que de momento continuaría. Entiendo que sigue trabajando a distancia con su equipo, pero es la última información que tuve”
afirmó, destacando la atención brindada por el gobierno del estado y la Guardia Nacional para su seguridad

El diputado mencionó que la violencia contra alcaldes es un problema persistente en Michoacán, donde seis presidentes municipales han sido asesinados desde 2022, cifras que revelan el riesgo que lleva consigo ser funcionario municipal.

“La política se ha convertido en algo de alto riesgo. Entonces, me parece que, como lo decía desde el proceso electoral pasado, tenemos que cuidar mucho desde el origen a nuestras candidatas y candidatos, y me parece que en eso tendremos que entrar con reformas más contundentes para revisar los antecedentes, porque los partidos políticos no tenemos insumos para investigar a nadie”
señaló

Núñez Aguilar señaló que la actual verificación de candidatos está limitada a cartas de no antecedentes penales, lo cual, consideró, es insuficiente. En ese contexto, reconoció la necesidad de crear filtros a través de reformas para investigar a quienes aspiran a cargos públicos.

Te puede interesar:
"PVEM defenderá plurinominales y autonomía de OPLES en reforma electoral", adelanta Ernesto Núñez
"Riesgo de alcaldes ante inseguridad en Michoacán sigue latente", alerta Ernesto Núñez

RPO

Ernesto Núñez
Violencia a alcaldes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com