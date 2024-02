Rezago en el Congreso de Michoacán no dependerá de campañas electorales: Seyra Alemán

Mientras que en la dictaminación, dijo, el posible rezago que se pueda generar en este tercer y último periodo de la LXXV Legislatura, seguirá siendo resultado de la falta de acuerdos políticos entre los parlamentarios.

"Yo no creo que el tema del rezago de las leyes tenga que ver con un tema de los tiempos -electorales- tiene que ver más bien con un tema político, de la voluntad política que es muy importante en el congreso y en todos los espacios al final de cuentas es un tema de estar o no de acuerdo con los asuntos, porque a veces parece que legislamos para nosotros y no para los otros", agregó.

Seyra Alemán reconoció que, ante las campañas políticas, en el Congreso "se vendrá un tiempo interesante" respecto al trabajo legislativo.

rmr