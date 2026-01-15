Revocación en 2027: Anaya ve riesgo para Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una advertencia frontal al oficialismo: impulsar la revocación de mandato el mismo día de la elección federal de 2027 sería una apuesta de alto riesgo para el gobierno. En su lectura, la iniciativa no solo exhibe temor ante una popularidad en descenso, sino que podría detonar un desenlace inédito para la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, Anaya Cortés aclaró que Partido Acción Nacional no promueve la revocación; sin embargo, advirtió que, de concretarse por impulso de Morena, existe una “altísima probabilidad” de que el mandato presidencial sea revocado. Para el senador, el diseño legal actual abriría la puerta a un “fraude total” si la sucesión recae en la Cámara de Diputados y no en elecciones abiertas.

El panista subrayó que, si el oficialismo insiste en la consulta, debe cambiarse la ley para garantizar que sea la ciudadanía —y no una mayoría calificada legislativa— quien decida el relevo en el Ejecutivo. De lo contrario, dijo, el proceso carecería de legitimidad democrática.

Anaya elevó el tono al calificar la reforma electoral como la “Ley Maduro”, al sostener que busca concentrar el control institucional, en particular sobre el Instituto Nacional Electoral. “Detrás de la reforma y de la revocación está el miedo”, afirmó, al señalar que la popularidad del gobierno “está en caída libre”.

En el frente económico, el coordinador del PAN fue tajante: preservar el T-MEC es un asunto de “vida o muerte” para México, pues alrededor del 85% de las exportaciones dependen del acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Exigió capacidad y talento para una renegociación responsable y pidió no ofrecer pretextos a Donald Trump, al advertir que la reforma judicial, los señalamientos de vínculos con el crimen organizado y la opacidad en envíos de petróleo a Cuba pueden complicar el diálogo.

Como salida, propuso una reunión bilateral a nivel legislativo que destrabe las conversaciones y proteja el futuro de miles de familias mexicanas.