Política

Revocación de mandato en 2027 genera posturas encontradas en el Congreso

Ricardo Anaya propone incluir a gobernadores en el ejercicio revocatorio de 2027
Revocación de mandato en 2027 genera posturas encontradas en el Congreso
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República y coordinador de senadores GPPAN Ricardo Anaya, lanzó un duro mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que, si se somete a consulta de revocación de mandato en 2027, “se le va a revocar el mandato”.

Anaya consideró que la propuesta impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta revocatoria y hacerla coincidir con las elecciones intermedias refleja el “miedo y pánico” del oficialismo.

El panista aseguró que, lejos de amedrentarse, la oposición está lista para enfrentar el desafío y, en un tono retador, dijo que si Morena decide llevar a Sheinbaum a las urnas, “nosotros no les tenemos miedo”.

Anaya avivó aún más el debate al sugerir que dentro del propio partido oficialista existen figuras dispuestas a traicionar a la presidenta.

La advertencia también incluyó un llamado a que, si la revocación ocurre, el sustituto de la presidencia no sea designado por el Congreso, sino electo por el voto ciudadano en una elección constitucional.

Además, Anaya propuso que el ejercicio de revocación no se limite al Ejecutivo federal, sino que también incluya a los gobernadores, especialmente aquellos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Te puede interesar:
Sheinbaum reporta 37% menos homicidios dolosos en su primer año de gobierno
Revocación de mandato en 2027 genera posturas encontradas en el Congreso

RPO

Ricardo Anaya
Claudia Sheinbaum
revocación de mandato

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com