Revocación de mandato en 2027 genera posturas encontradas en el Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República y coordinador de senadores GPPAN Ricardo Anaya, lanzó un duro mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que, si se somete a consulta de revocación de mandato en 2027, “se le va a revocar el mandato”.

Anaya consideró que la propuesta impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta revocatoria y hacerla coincidir con las elecciones intermedias refleja el “miedo y pánico” del oficialismo.

El panista aseguró que, lejos de amedrentarse, la oposición está lista para enfrentar el desafío y, en un tono retador, dijo que si Morena decide llevar a Sheinbaum a las urnas, “nosotros no les tenemos miedo”.

Anaya avivó aún más el debate al sugerir que dentro del propio partido oficialista existen figuras dispuestas a traicionar a la presidenta.

La advertencia también incluyó un llamado a que, si la revocación ocurre, el sustituto de la presidencia no sea designado por el Congreso, sino electo por el voto ciudadano en una elección constitucional.